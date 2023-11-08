Украина эвакуировала из Газы более 40 украинцев – Зеленский
Украина эвакуировала первую группу украинских граждан из сектора Газа – уехать удалось 43 человек.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Сейчас они находятся в безопасности в Египте, где украинские дипломаты оказывают им необходимую помощь", - написал президент.
Зеленский также сообщил, что Украина помогла эвакуировать 36 граждан Молдовы.
"Мы рады помочь нашему дружественному соседу", – отметил глава государства.
"Эвакуация продолжается. Наши посольства в Израиле и Египте, а также другие соответствующие агентства упорно трудятся, чтобы вывезти больше наших граждан из Газы", – заявил Зеленский.
Напомним, всего на эвакуацию из Газы записано более 300 граждан Украины.