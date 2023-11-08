Темпы экономического развития Украины зависят от хода войны – МВФ

Правительство Украины проводит выдающуюся работу по сохранению ключевых функций государства в условиях войны, что позволило достичь определенной макрофинансовой стабильности и даже оживление производства. Но дальнейший экономический прогресс и прогноз развития ее экономики будут определяться течением и интенсивностью войны против российской агрессии. Об этом заявил директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер, сообщает Укринформ.

Именно так он ответил на вопрос журналиста о том, насколько эффективны действия правительства Украины в использовании международной помощи, в том числе - финансирование от МВФ, а также насколько точными могут быть показатели экономического прогноза для Украины в условиях войны, которая по своей природе непредсказуема.

"Экономическое прогнозирование в условиях войны, безусловно, всегда очень непростая задача. Мы вместе с украинскими властями уже имели определенный опыт во время конфликта 2014 года. Сейчас экономический прогноз зависит от многих факторов.

В краткосрочной перспективе это макроэкономическая стабильность на основе возобновления деятельности предприятий и мер по их поддержке. В среднесрочной перспективе экономический рост также зависит от решения проблемы беженцев и перемещенных лиц. Так что среднесрочная перспектива во многом зависит от того, как будет развиваться ситуация во время войны" , - отметил представитель МВФ.

Он напомнил, что МВФ имеет с Украиной четырехлетнюю программу расширенного финансирования, которая вместе с другими донорами Украины составляет общий финансовый пакет в $115 миллиардов для поддержки дееспособности государства. Программа МВФ призвана поддержать в Украине макрофинансовую стабильность, оживить экономическую активность, поддержать имплементацию структурных реформ и мер по модернизации экономики Украины. Важной задачей для такого финансирования является усовершенствование системы государственного управления и помощь Украине в реализации ее амбиций по присоединению к ЕС.

"Если смотреть на макроэкономическую составляющую, наша программа продвигается вперед очень успешно. Уровень резервов высок, инфляция уменьшилась с 25% до уровня ниже 8%. Платежная система функционирует, платежи осуществляются. Поэтому мы можем сказать, что власти Украины проводят выдающуюся работу по содержанию государства и его экономики в дееспособном состоянии… Правительство Украины также имплементирует структурные реформы, которые важны для среднесрочной перспективы" , - подчеркнул Альфред Каммер.

Он отметил, что после резкого падения экономики Украины в прошлом году произошел постепенный рост экономической активности. Показатели текущего состояния экономики и темпов роста будут уточнены во время второго обзора программы расширенного финансирования, осуществляемого МВФ в Украине.