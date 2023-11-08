ГБР вручило нардепу Дубинскому протокол о коррупции

Работники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по материалам Государственного бюро расследований вручили народному депутату Александру Дубинскому протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией, сообщает Украинская правда.

Установлено, что в августе и октябре 2023 года народный избранник, реализуя свои полномочия, обратился в Министерство здравоохранения и в Государственное бюро расследований с депутатскими обращениями, в которых поднимались вопросы, представляющие его частный интерес.

В частности, в своих обращениях он интересовался рассмотрением вопроса о выдаче ему разрешения на выезд за границу, что является предметом уголовного дела, где депутат выступает фигурантом.

Отмечается также, что он пытался давить на следствие, требуя осуществлять проверки руководства правоохранительных органов, расследующих уголовные производства, в которых депутат выступает в качестве подозреваемого.

Полученные от Государственного бюро расследований доказательства стали достаточными для составления НАПК протокола об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, отмечают в Бюро.

Указано, что своими действиями народный депутат нарушил требования п. 3 ч. 1 ст. 28 закона Украины "О предотвращении коррупции" (не совершать и не принимать решений в условиях реального конфликта интересов), за что ч. 2 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов).

Как пояснили УП в ГБР, это влечет за собой внесение фигуранта в реестр коррупционеров и штраф до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (6800 грн) в случае решения суда о виновности.