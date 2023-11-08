Британская разведка: Диверсии на железной дороге – серьезная проблема для РФ

Диверсии на железных дорогах со стороны антивоенных активистов продолжают оставаться серьезной проблемой для РФ. Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании за 8 ноября, сообщает Европейская правда.

Ведомство приводит данные расследования российского независимого издания "Медиазона", согласно которому по состоянию на октябрь 2023 года 76 дел о диверсиях на железной дороге дошли до суда. По меньшей мере 137 человек, подавляющее большинство из которых в возрасте до 24 лет, были привлечены к уголовной ответственности.

С начала 2023 года на ключевых объектах железнодорожной инфраструктуры РФ появились предупреждения о том, что, согласно Уголовному кодексу России, диверсия может быть наказана вплоть до пожизненного заключения.

Британская разведка отмечает, что военная логистика РФ, в том числе поставки для войны против Украины, по-прежнему зависит от железной дороги.

Поскольку практически все методы открытого инакомыслия запрещены в России, диверсии продолжают быть привлекательными как метод протеста против российской войны в Украине.