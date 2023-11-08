Рада продлила военное положение и мобилизацию еще на 90 дней

Верховная Рада Украины проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней – до 14 февраля 2024 года.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За продолжение президентских указов о военном положении и мобилизации с 16 ноября проголосовали 329 и 322 депутата соответственно.