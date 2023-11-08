Рада продлила военное положение и мобилизацию еще на 90 дней
Верховная Рада Украины проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней – до 14 февраля 2024 года.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
За продолжение президентских указов о военном положении и мобилизации с 16 ноября проголосовали 329 и 322 депутата соответственно.
Как отметил депутат, в этот раз никто из СНБО не пришел представлять законопроекты.
"Раньше выступал хотя бы секретарь СНБО", – написал Железняк.