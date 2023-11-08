В Палате представителей США поддержали передачу Украине замороженных активов РФ

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект об использовании конфискованных российских активов для помощи Украине. Это решение было принято во время слушания соответствующего законопроекта, сообщает Европейская правда.

Документ уполномочивает госсекретарю США предоставить дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные у российского Центробанка и другие суверенные активы РФ.

Согласно законопроекту, в течение 180 дней после вступления закона в силу госсекретарь должен предоставить соответствующим комитетам Конгресса оценку наиболее насущных потребностей Украины в восстановлении, помощи в области безопасности и гуманитарной помощи.

Документ также запрещает возврат средств российским структурам, в отношении которых были введены санкции, пока РФ не уйдет из Украины и не согласится выплатить компенсацию.

Теперь законопроект должен быть рассмотрен в Сенате США.