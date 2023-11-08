Правительство Словакии не одобрило новую военную помощь Украине

Правительство Словакии не утвердило четырнадцатый пакет военной помощи Украине на сумму 40,3 млн евро, предложенный его предшественниками, сообщает Европейская правда.

Предложение о предоставлении помощи было подготовлено бывшим руководством Министерства обороны Словакии.

Военная помощь должна была состоять из четырех миллионов единиц патронов калибра 7,62 мм, 5172 единиц крупнокалиберных боеприпасов для пушек калибра 125 мм, 140 ракет для системы противовоздушной обороны "Куб", восьми минометов и 1200 мин.

С начала полномасштабного вторжения РФ Словакия предоставила Украине тринадцать пакетов военной помощи на общую сумму 671 миллион евро.

Следует отметить, что, вероятно, речь идет о пакете помощи, против предоставления которого выступила президент Словакии Зузана Чапутова, поскольку соответствующее предложение появилось уже после парламентских выборов.

Представитель Чапутовой Мартин Стрижинец объяснял, что президент таким образом "уважает результаты демократических выборов", победитель которых Smer-SD обещал избирателям "не давать Украине ни одного патрона".

После назначения на должность премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что не будет поддерживать военную помощь Украине, потому что "пусть лучше 10 лет ведут переговоры о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всякого результата".

Вместе с тем Фицо обещает не препятствовать словацким компаниям производить и поставлять оружие своим клиентам – в том числе и в Украине.