Россияне влезли в рекордные долги перед банками – Центробанк РФ

Общий объем выданных россиянам и бизнесу кредитов за девять месяцев 2023 года и впервые достиг отметки в 101,2 трлн рублей. ﻿Это свидетельствует из данных Центробанка, сообщает Экономическая правда.

Только с начала года заимствования выросли на 19%.

Основная часть задолженности приходится на бизнес — 70,5 трлн руб. В свою очередь займы населению составили 30,7 трлн. Больше половину этой суммы приходится на ипотеку — 17,1 трлн.

При этом в розничном кредитовании уже заметны признаки перегрева: повышение задолженности по ссудам значительно опережает увеличение доходов населения, что ведет к росту долговой нагрузки.

Особенно тревожной ситуация выглядит на ипотечном рынке: по состоянию на 1 октября прирост ипотеки за 12 месяцев превысил 32%. При этом номинальные среднедушевые доходы населения увеличились по итогам второго квартала 2023-го на 8,2% год к году.

Объем необеспеченных потребительских кредитов по итогам сентября также вырос сильнее, чем доходы россиян — на 15% год к году.