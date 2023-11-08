Гибель помощника Залужного: в ГБР назвали, какие версии расследуют

Государственное бюро расследований рассматривает 4 версии гибели помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного майора Геннадия Частякова, приоритетной является - несчастный случай.﻿﻿ Об этом заявила советник по стратегическим коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона, сообщает Украинская правда.

"В уголовном производстве сейчас выдвинуты 4 возможные версии указанных событий. Основная версия - несчастный случай, произошедший в результате неосторожного обращения со взрывным устройством" , – заявили в ГБР.

Вторая версия, которую рассматривает следствие - умышленное убийство, завершенное покушение на убийство членов семьи Частякова, завуалированное под непредумышленное убийство или несчастный случай по заказу спецслужб России для дестабилизации военно-политической ситуации в Украине.

Еще одна версия - умышленное убийство Частякова, совершенное на почве неприязненных отношений (могла быть месть или ревность со стороны коллег по службе).

"Четвертая версия - совершение покушения на умышленное убийство другого, чем Частяков военного должностного лица высшего офицерского состава аппарата главнокомандующего ВСУ" , – добавила спикер ГБР.

На уточняющий вопрос Сапьян повторила, что основной является версия трагического случая.

По делу назначен ряд экспертиз.

Советник отметила, что это уголовное производство, как и ряд других, находится на особом контроле руководства ГБР.