Зеленский отреагировал на рекомендацию начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение Еврокомиссии рекомендовать начало переговоров с Украиной о членстве в ЕС. Об этом он заявил в своем обращении.

По его словам, сегодня история Украины и всей Европы сделала правильный шаг.

Президент назвал решение Еврокомиссии чистым позитивом.

"Несмотря на все сложности, мы движемся вперед и уже в декабре ожидаем политического решения от Европейского совета" , – сказал Зеленский.