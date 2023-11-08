Зеленский отреагировал на рекомендацию начать переговоры о вступлении Украины в ЕС
Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение Еврокомиссии рекомендовать начало переговоров с Украиной о членстве в ЕС. Об этом он заявил в своем обращении.
По его словам, сегодня история Украины и всей Европы сделала правильный шаг.
Президент назвал решение Еврокомиссии чистым позитивом.
"Несмотря на все сложности, мы движемся вперед и уже в декабре ожидаем политического решения от Европейского совета", – сказал Зеленский.
"Наше государство должно быть в Евросоюзе. Украинцы этого заслуживают и своей защитой европейских ценностей, и тем, что даже во время полномасштабной войны мы держим свое слово, развивая государственные институты. Все необходимые решения принимаем", – заявил он.