Блокировка границы: польские грузовики 4 дня ждут въезда в Украину

Грузовики, пытающиеся пересечь польско-украинскую границу на въезд в Украину, из-за блокады со стороны польских перевозчиков вынуждены ждать даже до 90 часов. Об этом заявили в отделе налоговой администрации в Люблине, сообщает Укринформ.

Отмечается, что выезда из Польши в Украину перед пунктом пропуска "Дорогуск-Ягодин" в 30-часовой очереди ожидают 650 грузовиков. Вблизи пункта пропуска "Гребенне-Рава Русская" с польской стороны границы в почти 90-часовой очереди ждут около 900 грузовиков.

Как сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, из трех пунктов пропуска, которые блокируют польские перевозчики, в Польшу можно выехать через "Краковец - Корчова".

В понедельник польские перевозчики начали блокаду движения грузовиков около трех крупнейших пунктов пропуска на границе между Польшей и Украиной: Корчева-Краковец, Гребенное-Рава Русская, Дорогуск-Ягодин.

Организатор протеста вблизи ЧП Корчева-Краковец Томаш Борковский заявил, что будет блокироваться проезд грузовых автомобилей, однако гуманитарную и военную помощь для Украины будут пропускать. По его словам, протест официально зарегистрирован польскими перевозчиками в местных органах власти до 3 января 2024 года.

Среди требований перевозчиков к правительству Польши – возвращение практики разрешений для украинских перевозчиков; усиление для иностранных перевозчиков правил перевозок по ЕКМТ (Европейская конференция министров транспорта); невозможность регистрировать компании в Польше, если их финансовая деятельность проходит не на территории ЕС; создание отдельной очереди автомобилей на номерах стран ЕС; создание отдельной очереди на всех границах для пустых фур, получение доступа к украинской системе "Шлях".