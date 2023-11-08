Лондон ввел санкции против золотодобывающих компаний РФ

Великобритания ввела санкции против 29 российских граждан и компаний, которые связаны с золотодобывающим и нефтяным секторами страны, сообщает Европейская правда.

Под санкции попали компании Nord Gold Plc и Highland Gold Mining Ltd., а также АО "Красцветмет" – один из крупнейших производителей драгоценных металлов и изделий из них.

Также меры касаются структур, которые РФ использует для смягчения эффекта от санкций и их обхода.

В частности, под ограничения попала сеть, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, которая несет ответственность за перевод более 300 млн долларов доходов от золота в Россию.

В санкционном списке оказалась Paramount Energy & Commodities DMCC, поскольку непрозрачные структуры собственности были использованы Россией для уменьшения влияния санкций, связанных с нефтью.