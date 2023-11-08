Министр спорта рассказал о причинах своей отставки

Министр спорта и молодежи Вадим Гутцайт заявил, что после отставки намерен сосредоточиться на работе в Национальном олимпийском комитете Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В настоящее время Гутцайт занимает обе должности, и по его словам из-за этого было "много манипулирований о моих полномочиях".

"Сегодня я принял решение об отставке с должности министра молодежи и спорта Украины и планирую сосредоточиться на работе в Национальном олимпийском комитете Украины и за поддержку моего шага благодарен президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку, премьер-министру Украины Денису Шмыгалю" , – объяснил Гутцайт.

Напомним, сегодня спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о получении парламентом заявления от Гутцайта об отставке от должности министра.