Немецкий концерн Rheinmetall изготовит 100 тысяч боеприпасов для Украины

Оборонный концерн Rheinmetall получил заказ от правительства Германии на поставку Украине около 100 тысяч боеприпасов к 120-мм минометам, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.

"Заказ, стоимость которого составляет менее трехзначного диапазона миллионов евро, является частью недавнего пакета военной помощи в размере 400 миллионов евро для украинских Вооруженных сил" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что поставки должны начаться в ближайшее время и продолжаться в течение следующих двух лет.

Концерн сообщил, что благодаря недавнему приобретению испанского производителя боеприпасов Expal компания Rheinmetall еще больше укрепила свой и без того большой опыт в области огневой поддержки пехоты.

"Ассортимент продукции группы включает полный спектр минометных боеприпасов калибра 120, 81 и 60 мм. Их дополняют системы управления огнем и минометные системы, такие как 120-мм миномет Ragnarök и инновационная 60-мм минометная система RSG60" , - написали в Rheinmetal.

Также сообщается, что благодаря увеличенной дальности, повышенной точности и оптимальной боевой эффективности минометные боеприпасы Rheinmetall могут обеспечить благоприятные результаты даже во время действий на сложной местности и в городских условиях.