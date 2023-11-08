Стало известно, когда ЕС объявит 12-й пакет санкций против России
Европейский Союз планирует представить очередной пакет санкций против России уже в начале следующей недели – 13 ноября, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель изданию Financial Times.
Он отметил, что в 12-й пакет санкций, среди прочего, будет входить запрет на поставку алмазов из РФ.
"Для того чтобы государства-члены единогласно поддержали запрет на торговлю алмазами, некоторые просили, чтобы G7 обеспечила, скажем так, политическое освещение вопроса… Это было сделано, координация сработала, и мы сможем представить пакет санкций министрам иностранных дел в понедельник", – отметил Боррель.