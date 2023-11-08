Кулеба о решении Еврокомиссии: Наша борьба и жертвы не были напрасными

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствовал решение Еврокомиссии рекомендовать начать переговоры с Украиной о членстве в ЕС, сообщает Европейская правда.

Об этом он написал у себя в Twitter (X).

Кулеба отметил, что своим решением Еврокомиссия признала изменения, которые произошли в Украине.

"Я вспоминаю Революцию достоинства и все годы, которые привели нас к этому моменту. Наша борьба и жертвы не были напрасными. Наша трансформация признана. Наши мечты и надежды становятся реальностью", – отметил глава украинского МИД.

Он назвал это "исторической справедливостью для европейской нации Украины и европейским будущим для наших детей".

"На десятилетия вперед Украина будет служить примером решимости и веры людей, которые борются за свои идеалы, несмотря на препятствия, стоящие на их пути. А также веры в Европу", – добавил Кулеба.

Напомним, Европейская комиссия рекомендовала государствам ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной, но Киев должен выполнить часть еще не воплощенных реформ.

В частности, Еврокомиссия напомнила Украине о необходимости выполнить рекомендации Венецианской комиссии в части реформы законодательства о нацменьшинствах.