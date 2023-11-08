Минфин: пока одни закупают озеленение, другие ищут средства на армию, "дыра" - 29 млрд

Украина имеет непокрытую потребность во внешнем финансировании на следующий год - 29 млрд долларов, при этом, в части налогообложения и внутренних заимствований возможности государства дошли до предела, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время во время дискуссии по законопроекту №10037, который предусматривает перераспределение "военного" НДФЛ из местных в государственный бюджет (был принят во втором чтении 8 ноября, - ред.).

"Сейчас у нас непокрытая внешняя потребность (внешнее финансирование, - ред.) 29 миллиардов. Это проблема правительства, проблема посольств, проблема президента. Мы ищем, как закрыть эти 29 миллиардов" , - отметил министр.

"Этот вопрос критический. ... Я не знаю, каким образом мы их будем покрывать в следующем году. У меня просто нет сейчас ответа на этот вопрос" , - сказал чиновник.

Он подчеркнул, что речь идет не о средствах на дороги или подобные расходы.

"Мы забираем средства с дорог полностью. Это проблема. Забираем все капитальные расходы, которые есть в центральной власти. Это также проблема, потому что это вопрос нашего экономического выживания. Но сейчас не об этом. Нам сейчас надо создать условия, для того, чтобы мы переломили ход военной кампании" , - сказал Марченко.

"У кого-то сейчас идет бурное восстановление от войны, а кто-то занимается банальным вопросом выживания на среднесрочную перспективу. Без отсутствия ясных и понятных перспектив, со стороны, каким образом мы будем содержать военную машину и всю военную кампанию. ... И я не знаю, как это донести, что когда кто-то нищенствует и пытается найти способ профинансировать военную кампанию, кто-то ... закупает озеленение" , - добавил он.

При этом, по словам чиновника, внутренние резервы страны практически исчерпаны.

"В части налогообложения мы дошли до предела, и в части заимствований внутренних мы также близки к пределу" , - отметил Марченко.

По словам министра, цена вопроса законопроекта №1037 - это дополнительных 215 миллиардов гривен, которые теперь сможет получить государственный бюджет.

"Но если вы сейчас пообщаетесь с представителями Министерства обороны, Вооруженных Сил, они скажут, что им нужно гораздо более высокие расходы" , - подчеркнул он.

Напомним:

Одним из первых законопроект №1037, который Верховная Рада со второй попытки все же приняла в окончательном втором чтении, прокомментировал мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что "забрав у городов и поселков военный НДФЛ, Верховная Рада, правительство демонстрируют, что центральная власть не справилась с финансированием армии".