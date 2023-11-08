Оператор Vodafone Украина увеличил чистую прибыль в семь раз

Оператор мобильной связи Vodafone Украина по итогам первых девяти месяцев этого года получил 3,8 миллиарда гривен чистой прибыли, что в семь раз больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в отчете компании.

Компания получила 15,9 млрд грн дохода, что на 8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Показатель OIBDA (операционный доход к вычету износа основных средств и амортизации нематериальных активов) также продемонстрировал рост на 8% и превысил 9 млрд грн. Маржа OIBDA остается стабильной благодаря высокой эффективности бизнеса.

Чистая прибыль компании составила 3,8 млрд грн. Увеличение показателя в 7 раз в Vodafone объяснили уменьшением потерь от курсовой разницы вследствие валютной политики НБУ в условиях военного положения (с 21 июля 2022 года НБУ зафиксировал курс доллара к гривне).

База абонентов остается стабильной по сравнению с предыдущим кварталом 2023 года и насчитывает 15,2 млн клиентов.

Уменьшение по сравнению с ІІІ кварталом прошлого года обусловлено уменьшением количества мобильных пользователей связи вследствие активных боевых действий, недоступности сетей мобильной связи во временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий, массовой миграции.

Благодаря увеличению объемов использования мобильного Интернета и количества пользователей данных, показатель ARPU (средний доход на одного пользователя) вырос до 112,4 грн.

Vodafone увеличил свои инвестиции на 86% за первые девять месяцев 2023 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За три квартала компания инвестировала 3,8 млрд грн. Это позволило оперативно ремонтировать поврежденное оборудование и капитально восстановить пострадавшую в результате боевых действий сеть. Также компания развивала и расширяла сеть – 4800 базовых станций 4G запущено в эфир в течение большой войны.

Напоминаем:

Оператор мобильной связи "Vodafone Украина" объявил о завершении приобретения ООО "Фринет", предоставляющего услуги фиксированного доступа к сети интернет под брендом "О3" и более 163 тыс. абонентов.