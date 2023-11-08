ОП: Зеленский поручил подготовится к переговорам о вступлении в Евросоюз

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому он поручил властям подготовится к переговорам о вступлении в Евросоюз, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы в эфире телемарафона.

"Сегодня президент подписал указ о безотлагательных ближайших мерах по подготовке к решению о переговорах о вступлении (чтобы мы выполнили все, что нужно выполнить) и к самим переговорам о вступлении" , - отметил Жовква.

Замглавы в качестве примера рассказал, что Еврокомиссия должна сделать скрининг национального законодательства Украины, чтобы выяснить, насколько оно соответствует требованиям Евросоюза. Этот процесс очень важен и нашей стране нужно начинать его уже сегодня.

"Мы задаем вопрос перед ЕК не ждать переговоров и провести этот скрининг. Здесь президент дал поручение Кабмину и другим институтам" , - уточнил Жовква.

Отчет Еврокомиссии

Напомним, сегодня, 8 ноября, Еврокомиссия обнародовала отчет насчет успехов Украины и других стран-претендентов на пути в Евросоюз.

В документе содержалась рекомендация открыть переговоры о вступлении Украины в блок.

Но для того, чтобы такие переговоры начались, необходимо согласие всех лидеров стран Евросоюза. Этот вопрос рассмотрят на саммите, который состоится 14 декабря.