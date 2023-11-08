Студенты вуза, где работает Фарион, обратились к правоохранителям

Студенты Львовской политехники призвали правоохранительные органы проверить заявления языковеда Ирины Фарион на предмет нарушения статьи об "оскорблении чести и достоинства военных ВСУ", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает коллегия и профком студентов и аспирантов Национального университета "Львовская политехника" в соцсетях.

"Мы на десятом году войны и на втором году полномасштабной войны. Нашему населению угрожает оккупация, гибель от обстрелов, а наша национальная идентичность и свобода под риском уничтожения.

Между нами и этими угрозами стоят военнослужащие, участники боевых действий, которые всеми своими силами держат оборону, теряют здоровье и жизнь. У нас не могут быть допустимы оскорбление их чести и достоинства.

Подыгрывание врагу и медийное распространение оскорбительных нарративов о русскоязычных военнослужащих, не совпадает с ценностями и той волонтерской поддержкой, которую делают наши студенты единолично, мы как коллектив студенческой организации и сообщество студентов в целом

... Оставляем за собой право исследовать поведение г. Фарион в контексте образовательно-учебного процесса, наличие подобных упреков во время преподавательской деятельности и в работе со студентами Львовской политехники.

Вместе с тем, напоминаем, что статья 435-1 Уголовного кодекса Украины утверждает следующее: "Оскорбление чести и достоинства, угроза убийством. насилием или уничтожением или повреждением имущества военнослужащему, который осуществляет меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации, его близким родственникам или членам семьи наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок

Призываем соответствующие правоохранительные органы рассмотреть ситуацию и установить факт нарушения УК или факт его отсутствия".

Студенты отмечают, что в Украине действительно есть проблема "насильственной русификации веками, однако динамику украинизации трудно не заметить".

И после победы, как отмечают студенты, государственная политика и сознание граждан должны будут довести процесс украинизации до конца.

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