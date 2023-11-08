ОК "Юг": РФ попала ракетой по судну Либерии в Одесской области, есть жертвы
Российские военные вечером попали ракетой в надстройку гражданского судна под флагом Либерии, когда корабль заходил в порт в Одесской области, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает ОК "Юг".
"Продолжая террор гражданского судоходства, враг коварно ударил противорадиолокационной ракетой Х-31П в направлении одного из портов Одесской области с самолетов тактической авиации в Черном море.
Ракета попала в надстройку гражданского судна под флагом Либерии, в момент его захода в порт".
Ранены трое членов экипажа, которые являются гражданами Филиппин. Один из них госпитализирован.
Лоцман погиб, еще один работник порта получил ранения.