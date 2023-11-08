США направят в Украину советника по вопросам инфраструктуры
Во время визита в Украину министр транспорта США Питер Буттиджедж объявил о назначении советника старшего уровня по вопросам инфраструктуры, который будет работать в Киеве, сообщает Экономическая правда.
Об этом он сообщил в X (Twitter).
Отмечается, что советник будет оказывать техническую помощь и делиться опытом реализации инфраструктурных проектов.
"С тех пор как Россия начала полномасштабное вторжение, я поддерживаю тесный контакт со своим украинским коллегой по влиянию на глобальные цепи поставок, в частности, на портовую и железнодорожную инфраструктуру. Сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы выполнить просьбу высшего руководства о назначении здесь советника по вопросам инфраструктуры", - написал Буттиджедж.
На сайте американского ведомства говорится, что советником, который будет работать в Киеве будет Роберт Маринер. Ранее он выполнял инженерные работы для ВВС и ВМС США и имеет многолетний опыт реализации транспортных проектов.
Кроме того, Маринер работал советником по вопросам транспорта Посольства США в Афганистане.
Буттиджедж добавил, что в обязанности Маринера будет входить оказание технической помощи в реализации проектов в рамках усилий по восстановлению Украины.
"Это один из бесчисленных способов, которым США продолжают поддерживать народ Украины на долгосрочную перспективу и обеспечивать ее связь с миром", - подытожил Буттиджедж.