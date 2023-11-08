США направят в Украину советника по вопросам инфраструктуры

Во время визита в Украину министр транспорта США Питер Буттиджедж объявил о назначении советника старшего уровня по вопросам инфраструктуры, который будет работать в Киеве, сообщает Экономическая правда.

Об этом он сообщил в X (Twitter).

Отмечается, что советник будет оказывать техническую помощь и делиться опытом реализации инфраструктурных проектов.

From the time Russia launched its full-scale invasion, I’ve kept close contact with my Ukrainian counterpart about impacts to global supply chains, particularly port and rail infrastructure. Today, I’m in Kyiv to deliver on a top ask to place an infrastructure advisor here. Реклама: — Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) November 8, 2023

"С тех пор как Россия начала полномасштабное вторжение, я поддерживаю тесный контакт со своим украинским коллегой по влиянию на глобальные цепи поставок, в частности, на портовую и железнодорожную инфраструктуру. Сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы выполнить просьбу высшего руководства о назначении здесь советника по вопросам инфраструктуры" , - написал Буттиджедж.

На сайте американского ведомства говорится, что советником, который будет работать в Киеве будет Роберт Маринер. Ранее он выполнял инженерные работы для ВВС и ВМС США и имеет многолетний опыт реализации транспортных проектов.

Кроме того, Маринер работал советником по вопросам транспорта Посольства США в Афганистане.

Буттиджедж добавил, что в обязанности Маринера будет входить оказание технической помощи в реализации проектов в рамках усилий по восстановлению Украины.