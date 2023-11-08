США ввели ограничения против компаний, которые помогали РФ производить высокоточное оружие

Правительство США ввело экспортные ограничения в отношении семи человек и трех компаний. В Вашингтоне считают, что они помогают РФ производить высокоточное оружие, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит документ Минторга США.

Соединенные Штаты Америки считают, что компании и лица, против которых ввели экспортные ограничения, причастны к незаконному приобретению электроники двойного назначения для РФ. Речь идет о закупках на миллионы долларов.

Также указывается, что именно компания SH Brothers помогала РФ получить средства для производства высокоточного оружия. Его, из-за уже введенных санкций, Кремль не может производить самостоятельно.

В США указали, что данная компания вызывает наибольшее беспокойство, из-за критической роли, которую она сыграла в производстве оружия для РФ.

Аресты россиян в США по обвинению в уклонении от санкций

США ввели санкции против России в электронике в ответ на полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. Эти санкции направлены на ограничение доступа России к передовым технологиям и компонентам, которые необходимы для производства электроники.

Недавно сообщалось, что в США арестовали четырех россиян по подозрению в экспорте запрещенных товаров в РФ.

До этого стало известно, что правоохранительные органы в США ликвидировали схему по поставке в РФ деталей для военной техники.