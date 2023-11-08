Посол ЕС сказала, сколько могут продолжаться переговоры о членстве Украины

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила, что переговоры о членстве нашей страны в ЕС будут идти быстрее, чем у других стран, сообщает Деловая столица.

Об этом Матернова заявила в эфире национального телемарафона.

"Я бы не хотела сейчас об этом говорить, но то, что Украина показала в течение прошлого года, с тех пор как получила статус кандидата, дает мне возможность говорить, что вы будете продвигаться к членству быстрее других стран" , — сказала дипломат.

Матернова добавила, что Украина для вступления в ЕС должна принять много законов, что требует времени.

Дипломат также выразила надежду на то, что Украина станет членом Евросоюза уже в этом десятилетии.

"Я не думаю, что два года это та цифра, которую надо взять как данность. Но я действительно, я надеюсь видеть Украину в ЕС в течение этого десятилетия" , — сказала она.

Как сообщалось, 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать процесс переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.