США хотят добиться прекращения российского газового проекта "Arctic LNG 2"
Соединенные Штаты Америки хотят добиться прекращения российского газового проекта "Arctic LNG 2", сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит заявление помощника госсекретаря США по энергетике Джеффри Пайатта.
Помощник госсекретаря США по энергетике заявил, что они стремятся к прекращению проекта "Arctic LNG 2".
"На прошлой неделе мы ввели новые санкции против проекта "Arctic LNG 2"... Наша цель - задушить его", - сказал Пайатт.
Проект "Arctic LNG 2"
"Arctic LNG 2" - проект компании "Новатек" по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа.
Заметим, что 2 ноября этого года, на фоне российского вторжения в Украину, проект "Arctic LNG 2" попал в санкционный список США против производства и экспортных возможностей России в области энергетики.
Заметим, оператором проекта и владельцем всех активов является ООО "Arctic LNG 2", совместное предприятие:
- ПАТ "НОВАТЕК" (60%);
- концерна TotalEnergies (10%);
- китайских корпораций CNPC (10%);
- CNOOC (10%);
- JAPAN ARCTIC LNG (консорциум японских компаний MITSUI и JOGMEC) (10%).
Санкции США против России
США ввели санкции против России в электронике в ответ на полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. Эти санкции направлены на ограничение доступа России к передовым технологиям и компонентам, необходимым для производства электроники.
Ранее мы сообщали, что в США двое россиян и американец поставляли в РФ детали для танков и вертолетов.
Также в октябре США ввели санкции, причиной которых стали нарушения ценового потолка при продаже российской нефти.