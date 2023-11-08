Bloomberg: Суд ЕС отказал российскому олигарху Мазепину в снятии санкций

Российский олигарх Дмитрий Мазепин проиграл судебный процесс по поводу введенных против него санкций ЕС. Он попал под ограничения после начала войны РФ против Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что ЕС привел набор достаточно конкретных, точных и последовательных доказательств, чтобы показать, что Мазепин является ведущим бизнесменом, который работает в секторе, обеспечивающем существенный источник доходов для российского правительства.

Это постановил генеральный суд ЕС в Люксембурге.

Bloomberg пишет, что десятки богатых российских бизнесменов, в том числе Роман Абрамович, и члены их семей обратились в суды ЕС в Люксембурге, пытаясь освободиться от санкций и восстановить контроль над своими активами, имениями и суперяхтами.

Дмитрий Мазепин

Российский предприниматель, бывший владелец и генеральный директор объединенной химической компании "Уралхим".

Он находится под санкциями ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии и Украины.

Контакты Мазепина с Путиным

Отмечается, что Мазепин был одним из последних российских бизнесменов, которые встретились с российским диктатором Владимиром Путиным перед вторжением РФ в Украину.

Также они встречались в ноябре 2022 года, чтобы обсудить рынок удобрений, что Мазепин использовал как возможность пожаловаться на санкции и поблагодарить Путина за поддержку.

В прошлом месяце Путин наградил Мазепина за его работу орденом Александра Невского, одной из старейших государственных наград России.

Мазепин, состояние которого в 2022 году индекс Bloomberg Billionaires оценивал в 900 млн долларов, был вынужден отказаться от контроля над "Уралхимом" и ПАО "Уралкалий" после введения санкций. ЕС также ввел санкции против его сына, бывшего российского гонщика Формулы-1 Никиты Мазепина.

Снятие санкции с российских бизнесменов

В июле Великобритания отменила персональные санкции, введенные в отношении российского бизнесмена и основателя банка "Тинькофф" Олега Тинькова.

Также соучредитель компании "Яндекс" Аркадий Волож официально попросил ЕС упразднить санкции против него. Это произошло после его первого осуждения войны РФ против Украины.

В сентябре суд ЕС снял санкции с основателя российской компании Ozon Александра Шульгина.