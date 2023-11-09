Путин будет избегать тему Украины в президентской кампании – ISW

Специалисты Института изучения войны (ISW), проанализировав собранные данные, пришли к выводу, что российский диктатор Владимир Путин будет избегать концентрации внимания на войне в Украине во время предвыборной кампании, сообщает Украинская правда.

Аналитики указывают на то, что, по сообщению росСМИ, президент РФ Владимир Путин не будет концентрировать внимание своей президентской кампании 2024 года на войне в Украине, а скорее сосредоточится на "стабильности России" и критике Запада.

В обзоре отмечается, что 8 ноября российское СМИ Meduza сообщило, что два источника, близкие к Администрации президента России, заявили, что президентская кампания имеет целью показать Путина как лидера, который сделал Россию "островом спокойствия".

Источники Meduza утверждали, что рейтинги Путина растут после речей, в которых он критикует Запад, и что российская пропаганда будет способствовать этому, все чаще озвучивая истории о "трудностях" в западных странах и якобы неспособности Соединенных Штатов поддерживать Украину и Израиль одновременно.

Также Источник Meduza сообщил, что в кампании будет обсуждаться война в Украине только при условии "очень серьезного успеха России на фронте, а не продолжения "позиционной войны".

Путин якобы готовится объявить о своей предвыборной кампании в этом месяце, и российские источники постоянно указывают на то, что она не будет активно пропагандировать войну в Украине.

В отчете напоминают, что ранее Путин преуменьшал наступательные действия оккупантов под Авдеевкой, называя их "активной обороной".

По сообщениям, поддерживаемая Кремлем партия "Единая Россия" якобы осознала, что использование войны в Украине в своей предвыборной кампании накануне выборов в Государственную думу в сентябре 2023 года было неэффективным.

Однако, как отмечают аналитики, беспокойство Кремля и "Единой России" относительно внутренней поддержки войны не свидетельствует о том, что эта партия или доминирование Путина в российской политике сталкивается с потенциальной угрозой на предстоящих президентских выборах.

"Такая подготовка кампании, если она состоится, удвоит отказ Путина настроить российское общество на военное положение и может увеличить информационные расходы, необходимые для поддержки долгосрочных военных усилий в Украине" , – говорят эксперты.

Ключевые выводы ISW от 8 ноября