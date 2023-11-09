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Курс валют НБУ на 9 ноября

Курс валют НБУ на 9 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 9 ноября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 8 ноября, остается стабильным на уровне 36.04 за 1 доллар.

Евро подешевел на 3 коп до 38.45 за 1 евро.

Курс рубля повысился на 1 коп до 3.91 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов упал на 15 коп до 44.16 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 40.05 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 8.61 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 36.040700 +0.004
EUR Евро 38.451800 --0.032
RUB Рубль 0.391290 +0.001
GBP Фунт стерлингов 44.164300 --0.145
CHF Швейцарский франк 40.047400 +0.068
PLN Польский злотый 8.610800 --0.016

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