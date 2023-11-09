Курс валют НБУ на 9 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 9 ноября 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 8 ноября, остается стабильным на уровне 36.04 за 1 доллар.
Евро подешевел на 3 коп до 38.45 за 1 евро.
Курс рубля повысился на 1 коп до 3.91 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов упал на 15 коп до 44.16 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка достиг уровня 40.05 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился до отметки 8.61 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.040700
|EUR
|Евро
|38.451800
|RUB
|Рубль
|0.391290
|GBP
|Фунт стерлингов
|44.164300
|CHF
|Швейцарский франк
|40.047400
|PLN
|Польский злотый
|8.610800