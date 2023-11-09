Данилов: Украина имеет огромные успехи на Крымском направлении

Украина имеет огромные достижения по уничтожению военных ресурсов россиян в оккупированном Крыму. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Пока мы имеем безумные успехи на Крымском направлении. Мы постоянно обращаем внимание на то, что касается суши. Но то, что касается уничтожения Российской Федерации, уничтожения их активов на территории Крыма и уничтожения Черноморского флота - это огромные достижения нашей страны" , - сказал Данилов.

Он выразил уверенность, что будут еще приятные новости по поводу уничтожения оккупантов и ресурсов на Крымском направлении.