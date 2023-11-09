Кандидат в президенты США от республиканцев назвал Зеленского "нацистом-комиком"

Один из возможных кандидатов в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами назвал президента Украины Владимира Зеленского "нацистом", в его избирательном штабе это попытались оправдать, сообщает Деловая столица.

Об этом политик заявил во время очередного раунда дебатов кандидатов от республиканцев.

"Они угрожают не проводить выборы в этом году, если США не выделят больше денег. Это недемократично. А еще они прославляют нациста в своих рядах — комика в штанах-карго, человека по имени Зеленский — это не демократично" , — сказал Рамасвами.

Заявление политика вызвало шквал критики в сети, поскольку Зеленский имеет еврейское происхождение, а его родственники погибли во время Холокоста.

Пресс-секретарь Рамасвами Триша Маклафлин позже заявила, что он якобы "имел в виду визит главы государства в парламент Канады в сентябре", куда пригласили 98-летнего украинца Ярослава Гуньку, который воевал в дивизии СС "Галичина".