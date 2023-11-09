США нанесли удары по базам Ирана в Сирии – Пентагон

Соединенные Штаты второй раз за последние недели нанесли удары по складу оружия на востоке Сирии, который, по данным Пентагона, использовался иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группировками. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает Европейская правда.

По его словам, в целях самообороны эти удары нанесли два истребителя F-15 в ответ на недавние нападения на американские войска.

"Для президента (Джо Байдена) нет высшего приоритета, чем безопасность американского персонала, и он отдал приказ о сегодняшней акции, чтобы четко показать, что США будут защищать себя, свой персонал и свои интересы" , – отметил Остин.

Он подчеркнул, что США полностью готовы принять дальнейшие необходимые меры для защиты своих людей и объектов, а также призвал против любой эскалации, заверив, что американский персонал будет продолжать выполнять миссии по противодействию ИГИЛ в Ираке и Сирии.

Соединенные Штаты время от времени наносят ответные удары по поддерживаемым Ираном силам в регионе после того, как они атакуют американские войска. 26 октября США атаковали два объекта, используемые КСИР и группировками, которые его поддерживают.

В Сирии находятся 900 американских военных, а в соседнем Ираке – еще 2500, которые выполняют миссию по предоставлению консультаций и помощи местным силам, пытающимся предотвратить возрождение террористов из "Исламского государства", которое в 2014 году захватило значительные территории обеих стран, но впоследствии потерпело поражение.