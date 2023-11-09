В Курской области РФ заявили об обстреле комбината "натовскими боеприпасами"

В Курской области (Российская Федерация) утром, 9 ноября, был совершен удар по комбинату в Судже. В результате удара повреждены некоторые объекты на предприятии.﻿ Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Российские власти региона и пропагандисты утверждают, что для этого удара были применены якобы "НАТОвские кассетные боеприпасы".

"В Судже БПЛА ВСУ атаковал маслодельный комбинат. Было сброшено 3 кассетных боеприпаса" , - рассказывает российский чиновник.

По данным местного губернатора, два снаряда повредили производственные бочки и подземное хранилище на маслодельном комбинате в Судже. Также рассказывается и о третьем боеприпасе, который будто бы не разорвался. Поэтому на место прибыли саперы для проведения работ по обезвреживанию.

В результате инцидента никто не пострадал.

В сети были опубликованы фото, демонстрирующие якобы обломки и фрагменты "натовских снарядов" в Курской области.