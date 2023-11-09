Close button

РФ за сутки потеряла более 1000 военных – данные Генштаба

РФ за сутки потеряла более 1000 военных – данные Генштаба
Фото: Facebook

Россия в ходе войны против Украины потеряла за минувшие сутки около 1080 военных, 15 танков, 36 артиллерийских систем, 3 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.11.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 308 720 (+1 080) человек,
  • танков − 5 316 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин – 10 014 (+18) ед,
  • артиллерийских систем - 7 475 (+36) ед,
  • РСЗО − 875 (+3) ед,
  • средств ПВО − 577 (+5) ед,
  • самолетов − 322 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 593 (+26) ед,
  • крылатых ракет − 1 557 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 9 853 (+39) ед,
  • специальной техника – 1 059 (+5) ед.

Новости

Популярные темы форума

analytics