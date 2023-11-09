РФ за сутки потеряла более 1000 военных – данные Генштаба
Россия в ходе войны против Украины потеряла за минувшие сутки около 1080 военных, 15 танков, 36 артиллерийских систем, 3 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.11.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 308 720 (+1 080) человек,
- танков − 5 316 (+15) ед,
- боевых бронированных машин – 10 014 (+18) ед,
- артиллерийских систем - 7 475 (+36) ед,
- РСЗО − 875 (+3) ед,
- средств ПВО − 577 (+5) ед,
- самолетов − 322 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 593 (+26) ед,
- крылатых ракет − 1 557 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 9 853 (+39) ед,
- специальной техника – 1 059 (+5) ед.