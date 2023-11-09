Украинские военные в Испании начали новые учения на системах ПВО Hawk

Новый контингент украинских военнослужащих начал в Испании учения по использованию зенитно-ракетных комплексов Hawk. Об этом заявили в Министерстве обороны страны.

Как говорится в сообщении, в продолжение мероприятий, уже проведенных в течение первой половины 2023 года, 74-й зенитно-артиллерийский полк проводит новый курс подготовки нескольких десятков украинских военнослужащих по использованию и обслуживанию ЗРК HAWK.

Минобороны Испании отмечает, что эти учения призваны улучшить возможности противовоздушной обороны Украины перед угрозой самолетов, ракет или беспилотников.

Комплексная подготовка учебного модуля, включающая теоретические и практические занятия, осуществляется в Дос Эрманасе, а для формирования команды инструкторов был отобран высококвалифицированный и опытный личный состав полка, указывает ведомство.