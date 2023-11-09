В Республиканской партии раскритиковали противника помощи Украине Рамасвами

Одна из возможных кандидатов в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли раскритиковала своего конкурента Вивека Рамасвами, который критикует помощь Украине. Об этом она заявила на очередных республиканских дебатах, сообщает Лига.net.

По ее словам, диктаторы Владимир Путин и Си Цзиньпин "пускают слюни" от идеи, что противник военной помощи союзникам и изоляционист станет президентом США.

"Я говорю вам, что у Путина и Си слюнки текут при мысли, что кто-то вроде него может стать президентом" , — сказала Хейли о Рамасвами. ﻿

Также она назвала его "отбросом".

На дебатах Рамасвами назвал президента Владимира Зеленского "нацистом" и нарвался на волну критики. В его штабе заявили, что он "имел в виду другое".