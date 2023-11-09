В Чехии продолжила обучение военных ВСУ до конца 2024 года

Чешский Сенат продлил действие мандата на проведение боевой подготовки украинских военнослужащих в стране до конца 2024 года, сообщает Европейская правда.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила сенаторам, что приоритет для нее – обеспечение условий для продолжения подготовки военнослужащих из Украины, противостоящей российской агрессии, добавив, что эти действия приближают окончание войны и наступление долгожданного мира.

Помимо продолжения обучения украинских солдав тем самым Сенат также продлил мандат пребывания в Чехии военнослужащих из стран Евросоюза и НАТО.

По правилам, количество военнослужащих иностранных армия на территории Чехии не превысит 800 человек, как это было в 2023 году. При этом они смогут проходить обучение под руководством инструкторов из стран-членов НАТО.