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В Тернополе подозревают депутата в вымогательстве $300 000 взятки

В Тернополе подозревают депутата в вымогательстве $300 000 взятки
Фото: Flickr

Правоохранители объявили подозрение депутату Тернопольского райсовета и его адвокату, которые якобы требовали $300 000 за решение земельного вопроса. Об этом заявили СБУ, САП и НАБУ, сообщает Лига.Бизнес.

Кроме того, подозрение в подстрекательстве к предоставлению взятки получил руководитель аграрного предприятия.

По данным следствия, именно он пытался провести продажу предприятия и принадлежащих ему земельных участков под Тернополем. Однако между ним и местной ОТГ возник судебный спор о праве собственности на землю.

Аграрий якобы побудил потенциального покупателя заплатить $20 000 судье Хозяйственного суда Тернопольской области за решение в его пользу.

Еще $300 000 должны были получить депутат райсовета, который по совместительству является заместителем руководителя ОТГ, и адвокат. За эти деньги они якобы обещали не препятствовать оформлению права собственности и отказаться от обжалования решения суда.

Подозреваемым инкриминируют:

  • депутату райсовета – ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса;
  • адвокату – ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК;
  • руководителю аграрного предприятия – ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 УК.

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