В Тернополе подозревают депутата в вымогательстве $300 000 взятки

Правоохранители объявили подозрение депутату Тернопольского райсовета и его адвокату, которые якобы требовали $300 000 за решение земельного вопроса. Об этом заявили СБУ, САП и НАБУ, сообщает Лига.Бизнес.

Кроме того, подозрение в подстрекательстве к предоставлению взятки получил руководитель аграрного предприятия.

По данным следствия, именно он пытался провести продажу предприятия и принадлежащих ему земельных участков под Тернополем. Однако между ним и местной ОТГ возник судебный спор о праве собственности на землю.

Аграрий якобы побудил потенциального покупателя заплатить $20 000 судье Хозяйственного суда Тернопольской области за решение в его пользу.

Еще $300 000 должны были получить депутат райсовета, который по совместительству является заместителем руководителя ОТГ, и адвокат. За эти деньги они якобы обещали не препятствовать оформлению права собственности и отказаться от обжалования решения суда.

Подозреваемым инкриминируют: