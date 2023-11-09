В Бельгии призвали ввести санкции против Израиля

Вице-премьер Бельгии Петра де Суттер призвала бельгийское правительство ввести санкции против Израиля и расследовать бомбардировки больниц и лагерей беженцев в секторе Газа, сообщает Европейская правда.

"Очевидно, что Израиль не учитывает международные требования о прекращении огня. Пришло время для санкций против Израиля. Ливень бомб – это негуманно" , – отметила де Суттер.

Она также призвала Евросоюз немедленно приостановить действие соглашения об ассоциации с Израилем, целью которого является улучшение экономического и политического сотрудничества.

По мнению вице-премьера, необходимо ввести запрет на импорт продуктов с "оккупированных палестинских территорий" и запретить въезд в ЕС агрессивным поселенцам, политикам, солдатам, ответственным за военные преступления.

В то же время, по ее словам, Бельгия должна увеличить финансирование Международного уголовного суда в Гааге для расследования взрывов в Газе, одновременно перекрывая денежные потоки, поступающие к боевой группировке ХАМАС, которая контролирует сектор.