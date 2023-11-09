Израиль заявил о захвате ключевого опорного пункта в Газе

Армия обороны Израиля сообщила, что войска пехотной бригады "Нахаль" захватили опорный пункт ХАМАС, известный как аванпост 17, на западе Джабалии после 10 часов боев, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что солдаты сражались с боевиками ХАМАСа и Исламского джихада, которые находились в опорном пункте "как на земле, так и в подземных ходах в этом районе".

По данным ЦАХАЛа, во время боев были убиты "десятки террористов".

Военные нашли много оружия, обнаружили шахты туннелей, в том числе одну, расположенную рядом с детским садом, которая вела к "разветвленному подземному маршруту", и "важные" планы боевых действий ХАМАС на аванпосте 17.

Также сообщается, что за минувшие сутки военно-воздушные силы нанесли удары по сотням объектов в Секторе Газа.