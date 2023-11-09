Около Японии образовался новый остров после извержения вулкана

Вблизи японского острова Ивото в результате подводного извержения вулкана, продолжающегося с конца октября в Тихом океане, образовался небольшой остров, сообщает Укринформ.

Ученые Токийского университета облетели на вертолете район извержения, примерно в 1200 километрах южнее Токио, и подтвердили формирование скалистого острова диаметром около 100 метров на месте извержения примерно в километре от острова Ивото.

По словам ученых, в начале извержений 30 октября каждые несколько минут в воздух поднимались шлейфы водяных паров и газа в результате взаимодействия раскаленной магмы и морской воды. Такие шлейфы достигали более 50 метров в высоту, время от времени происходили выбросы камней диаметром в несколько метров.

Исследователи установили, что извержения наблюдались по меньшей мере в двух местах, но взрывы произошли только вблизи южной оконечности Ивото, где накапливались камни, образовавшие новый островок.

Он состоит из куч пемзы – очень легкой пористой пенообразной горной породы, которая легко размывается водой. Однако, пока вулканическая активность продолжается, существует вероятность, что остров покроется изверженной лавой и навсегда останется на своем месте.

По словам ученых, в этом районе океана с повышенной вулканической активностью таким образом уже образовалось несколько островов, в последний раз это наблюдалось в 2013 году.