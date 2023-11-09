Данилов о завершении войны в 2024 году: Не все зависит от нас
Победа в войне с Россией зависит не только от Украины. На завершение войны также влияют поставки Киеву современного западного оружия. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
"Я бы очень хотел, чтобы она в 24-м году закончилась. Мы для этого будем делать все необходимое. Но здесь надо быть искренним и сказать, что не все от нас зависит. Много, но не все. Очень многое зависит от партнеров", - сказал он.
По его словам, некоторые западные партнеры продолжают задерживать поставки оружия, "чтобы не раздражать Путина".
"Вы эту мерзость ничем уже раздражать не можете, она больна на голову. Делать какие-то дальновидные выводы, какие-то дипломатические реверансы в отношении России - это пустая трата времени. Нам нужна победа, и она обязательно будет", - отметил Данилов.
Он напомнил, что в начале войны Украина имела только четыре западных вида вооружения: "Нлав", "Джавелин", "Стингер" и "Байрактар".
"Сегодня это совсем другая война. Это война технологий, война дронов. Сегодня совсем другие средства поражения используются", - добавил Данилов.