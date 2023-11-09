СБУ разоблачила сотрудницу консульства, которая помогала нелегалам попасть в ЕС

Службы безопасности совместно с Национальной полицией и во взаимодействии с Министерством иностранных дел заблокировала канал нелегальной миграции в ЕС выходцев из стран Южной Азии. Помогала нелегалам сотрудница украинского консульства, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Как сообщается, в результате комплексных мероприятий в Киеве разоблачен второй секретарь по консульским и административным вопросам Посольства Украины в одной из стран Центральной Азии, которая организовала международный "трафик".

Пребывая в должности в дипломатическом учреждении, она за деньги предлагала гражданам из нескольких южноазиатских государств незаконно выехать в Евросоюз транзитом через территорию Украины.

Для этого чиновник оформляла своим клиентам визы для въезда в наше государство как студентов украинских заведений высшего образования. Стоимость такой "услуги" составляла до 3 тысяч долларов с одного нелегала.

К незаконной деятельности фигурантка привлекла двух иностранцев. Они подыскивали клиентов, договаривались с ними об "условиях поездки" и передавали деньги организатору схемы.

По данным правоохранителей, "услугами" злоумышленников воспользовалось до 900 выходцев из стран террористического риска.

Отмечается, что полученные "прибыли" консул тратила на приобретение элитной недвижимости в центре Киева и Одессе.

Как установило расследование, чиновник приняла Присягу госслужащего еще в 1995 году после окончания института молодежи в Москве. Затем работала в разных госучреждениях и частных компаниях в Украине, а с 2007 года - в органах МИД.

Во время обысков в ее квартире в Киеве правоохранители обнаружили компьютерную технику, мобильные телефоны и черновые записи с поличным.

В настоящее время консулу сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой).

Решаются вопросы об избрании фигурантке меры пресечения, отстранении от занимаемой должности и наложении ареста на ее имущество. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления и других участников противоправной схемы. Злоумышленнице грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Кроме того, планируется объявление в международный розыск подельников фигурантки.

"В МИД Украины нулевая толерантность к коррупции, а в случае выявления случаев коррупции отдельных сотрудников они получают и будут всегда получать самый решительный ответ и наказание" , - сообщили в пресс-службе министерства.

В ведомстве подчеркнули, что коррупционные действия указанного консульского должностного лица изменяют работе сотен украинских консулов, которые в сложных условиях самоотверженно защищают интересы наших граждан в режиме 24/7.

Как сообщили в МИД, подозреваемая уже отозвана из заграничной командировки. Министерство оказывает полное содействие следствию, чтобы все виновные понесли строжайшее наказание.