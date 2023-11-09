В Голливуде актеры прекратили забастовку: договорились со студиями

Американские актеры заявили о прекращении забастовки после подписания соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения США (AMPTP), забастовка, которая длилась с июля, официально завершена.﻿ Об этом говорится в заявлении Федерации актеров телевидения и радио (SAG-AFTRA), сообщает Экономическая правда.

"Мы с радостью и гордостью сообщаем, что Комитет по переговорам в сфере телевидения/театра единогласно проголосовал за заключение предварительного соглашения с AMPTP. Наша забастовка официально приостановлена, а все места проведения пикетов закрыты" , - говорится в заявлении.

По словам Федерации, в рамках договоренности на сумму более 1 млрд долл удалось достичь "чрезвычайного соглашения", которое предусматривает повышение минимальной компенсации, "беспрецедентные" положения о согласии и компенсации, которые защитят членов профсоюза от рисков от искусственного интеллекта, а также впервые устанавливает бонус за участие в стриминговых проектах.

"Наши пенсионные и медицинские лимиты были существенно повышены. Мы заключили контракт, который позволит членам SAG-AFTRA из всех категорий построить устойчивую карьеру" , - добавили в профсоюзе.

Напомним, Гильдия сценаристов Америки (WGA) заявила, что ее члены могут вернуться к работе с 27 сентября, пока в Гильдии решают, одобрять ли трехлетнее соглашение, которое предусматривает повышение зарплат и определенную защиту от использования искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что голливудские студии и сценаристы приблизились к решению спора о продлении контрактов, который парализовал индустрию на несколько месяцев, однако проблема искусственного интеллекта (ИИ) до сих пор остается актуальной.

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