Страны ЕС выдали более 120 украинцев, незаконно пересекших границу

С начала полномасштабной войны страны Европейского Союза выдали Украине 126 граждан, задержанных во время незаконного пересечения границы. Об этом говорится в ответе Государственной пограничной службы на запрос журналистов, сообщает Українські Новини.

За период с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, по ускоренной процедуре реадмиссии, органы Государственной пограничной службы Украины приняли 126 граждан Украины, которые были задержаны компетентными органами Польши, Словакии, Венгрии и Румынии за незаконное пересечение границы.

Польша выдала 88 человек (16 в 2022 г. и 72 за 9 мес. 2023 г.); Словацкая Республика – 2 человека (1 в 2022 г. и 1 за 9 мес. 2023 г.); Венгрия – 20 человек (4 в 2022 г. и 16 за 9 мес. 2023 г.); Румыния – 16 человек (7 в 2022 г. и 9 за 9 мес. 2023 г.).

Реадмиссия — это взаимные обязательства государств, которые закрепляются в международных соглашениях, принять обратно собственных граждан, а также граждан третьих стран и лиц без гражданства, незаконно прибывших на территорию одной из договорных сторон или, прибыв законно, потерявших основания для легального пребывания .