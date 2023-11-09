Нацгвардия: Оккупанты наступают на Авдеевку по трем направлениям

Российские оккупационные войска продолжают попытки окружить Авдеевку Донецкой области, примення разную тактику; противник в разы увеличил использование беспилотников.﻿ Об этом заявил спикер Нацгвардии Руслан Музычук в эфире национального телемарафона, сообщает Украинская правда.

Музычук отметил, что одним из самых сложных остается Авдеевское направление. Армия РФ продолжает попытки окружить город. За прошедшие сутки Силы обороны отбили там более 10 атак врага.

"Мы видим как долго обороняется Авдеевка. В первую очередь здесь уже давно были построены достаточно неплохие укрепления, фортификационные сооружения и, скажем так, эшелонированная оборона, которая позволяет нашим Силам обороны, несмотря на многочисленные атаки, удерживать этот город" , – сказал он.

Музычук добавил, что тактика, которую применяет враг по Авдеевке - достаточно разнообразна, и город штурмуют с трех направлений.

Спикер рассказал, что и из-за погодных условий, и из-за того, что было нанесено достаточно большое огневое поражение бронетехнике врага, украинские подразделения отмечают, что оккупанты используют больше пехотных групп и большое количество БПЛА.

Музычук отметил, что нацгвардейцы достаточно эффективно используют дроны. Вместе с тем, за последние месяцы использование дронов противником возросло кратно, что является также угрозой со стороны войск противника.