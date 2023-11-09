НАПК впервые внесло в перечень спонсоров войны грузинскую компанию

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны объединенную группу винодельческих предприятий, в которую входят Bolero & Company Ltd, GVMT Group LLC и GRUZVINPROM LLC, сообщает Укринформ.

В НАПК отмечают, что ввоз вин из Грузии в РФ в первом квартале 2023 года вырос на 49%, несмотря на российское вторжение в Украину.

"Единственным бенефициаром компаний является Каричашвили Вахтанг, имеющий российское гражданство и к тому же являющийся бизнес-партнером двоюродного брата Бидзины Иванишвили. Вместе эти компании в период с января 2022 по октябрь 2023 экспортировали своих товаров в Россию на более 68 млн долл. Совместно предприятия группы перерабатывают более половины винограда, выращиваемого в Грузии", – сообщили в НАПК.

По данным агентства, в финансовом отчете Bolero & Company Ltd говорится, что значительная часть дохода компании формируется за счет реализации продукции на российском рынке. Также, несмотря на полномасштабное вторжение РФ в Украину, руководство компании считает, что война не повлияла и не повлияет на их операционную деятельность в ближайшее время.

"Группа компаний Bolero также активно сотрудничает с компаниями, связанными с подсанкционными россиянами. Например, среди компаний в РФ, с которыми сотрудничает Bolero & Company Ltd, есть ООО "Логистика Альтернатива", контролируемое ПАО "Магнит". Основным акционером ПАО "Магнит" (29,2% акций) является Marathon Group Александра Винокурова, находящегося под санкциями ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии, Украины, Новой Зеландии.

Кроме того, он является зятем министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Винокуров был тем, кто за несколько дней до широкомасштабного вторжения России в Украину вместе с другими 36 бизнесменами встретился с президентом РФ Путиным и другими членами российского правительства, чтобы обсудить влияние международных санкций" , – добавили в НАПК.

В Нацагентстве обратили внимание, что компания GVMT Group LLC является поставщиком для ООО "Бристоль Ритейл Логистикс". Основателем выступает ООО "Меркурий Ритейл Холдинг", которое связывают с подсанкционными россиянами Игорем Кесаевым и Сергеем Кациевым.