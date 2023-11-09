Украина готова к компромиссу с Венгрией по языку и образованию
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уверена, что Украина достигнет согласия с Венгрией об уровне выполнения требований ЕС по защите прав национальных меньшинств. Об этом она заявила на пресс-конференции в Киеве в четверг, сообщает Европейская правда.
Стефанишина подчеркнула, что ориентируется прежде всего на обеспечение прав граждан Украины венгерского происхождения, и что в этом вопросе она не видит того уровня проблем, как это может показаться по действиям и заявлениям венгерского правительства.
"Мы разделяем вопросы прав венгерского меньшинства в Украине и требования венгерского правительства, которое этот вопрос поднимает. Потому что права венгерского меньшинства в Украине обеспечены", – заявила она.
Также вице-премьер отвергла заявления о том, что венгры особенно пострадали из-за российской агрессии.
"Венгерское меньшинство гораздо меньше пострадало, чем, скажем, греческое меньшинство Приазовья", – считает она.
Ольга Стефанишина признает, что Венгрия сохраняет право произвольно блокировать процесс вступления Украины в ЕС, но она "не считает, что венгерскую проблему надо рассматривать как главную в процессе расширения ЕС".
"Я уверена, что мы сможем преодолеть и этот вызов. Я уверена, что мы найдем политическое взаимопонимание", – заявила она.
Вице-премьер рассказала, что сейчас продолжается диалог с ЕС о том, как Украина будет улучшать защиту представителей венгерской общины. В частности, в сентябре украинская делегация передала Венгрии подробную дорожную карту, которая включала как практические шаги, например, по обеспечению венгроязычных детей учебниками, так и планы по изменению законодательства.
На вопрос о том, есть ли у Украины "красные линии" в законодательных изменениях, Стефанишина ответила:
"Эти изменения точно не будут касаться знания украинского языка".