Болгарский НПЗ тайно помогает РФ продавать нефть – расследование

Neftochim Burgas - крупнейший нефтеперерабатывающий завод Болгарии, злоупотребляя исключением, которое сделали этой стране относительно покупки российской нефти, помогает России продавать нефть на мировых рынках.﻿ Это выявило совместное расследование Global Witness, Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) и Центра изучения демократии (CSD), сообщает Экономическая правда.

Расследование показало, что нефтеперерабатывающий завод уже принес в бюджет РФ примерно 1,1 миллиарда евро налогов.

После введения Евросоюзом санкций против российской нефти, для Болгарии сделали исключение, которое объяснили национальной безопасностью страны в отношении поставок энергоносителей.

Исключение предусматривало, что Болгария не может перепродавать импортируемую российскую нефть другим странам.

В то же время данные 2023 года показали, что объемы нефти, которые закупает Болгария, нельзя объяснить энергобезопасностью этой страны.

Болгария стала четвертым по величине покупателем российской сырой нефти, транспортируемой по морю, уступая лишь Индии, Китаю и Турции.

Расследование показало, что вместо того, чтобы просто удовлетворить внутренний спрос, нефтеперерабатывающий завод Neftochim Burgas начал использовать исключение для Болгарии, для того, чтобы способствовать продаже российской нефти на мировых рынках.

Логику действий этого предприятия легко объяснить, если учесть, что его контрольный пакет акций принадлежит и управляется российским гигантом ископаемого топлива "Лукойл".

По оценкам анализа CREA, только морской экспорт нефтепродуктов через Болгарию оценивается в 984 миллиона евро за первые 10 месяцев 2023 года.

"В то время как страны ЕС испытывают бремя эмбарго, Burgas покупает российскую нефть со значительными скидками у "Лукойла" и продает продукты нефтепереработки на мировом рынке" , - отметили расследователи.

При этом, Кремль получает двойную выгоду от организованной через Burgas торговли: один раз в виде налогов, взимаемых с производства и экспорта нефти, купленной нефтеперерабатывающим заводом, и второй раз - от налогов, которые платит "Лукойл", вторая по величине компания России и конечный владелец 99% нефтеперерабатывающего завода Neftochim Burgas.

Данные Евростата показывают, что с марта по июль 2023 года Болгария экспортировала в ЕС 304 тыс тонн нефтепродуктов. За этот же период нефтеперерабатывающий Neftochim Burgas импортировал 2,1 миллиона тонн российской нефти и только 216 000 тонн нерусской нефти.

Расследователи также не исключают, что к реэкспорту российской нефти причастны и двое меньших нефтеперерабатывающих заводов Болгарии.

При этом, некоторые продукты нефтепереработки, которые Болгария экспортировала в Румынию (что составляет 52% всего экспорта ЕС), также могли быть отправлены непосредственно в Украину.

Burgas не только создал черный ход для российской нефти в ЕС. Нефтеперерабатывающий завод также экспортирует продукцию в другие юрисдикции, в которых применено эмбарго в отношении российской нефти, таких как Соединенные Штаты. Данные судоходства показывают, что в этом году США импортировали более 70 000 тонн нефтепродукта из Burgas.

В то же время данные Евростата также показывают, что большое количество нефтепродуктов, объем которых трудно объяснить, было экспортировано без указания страны назначения.

На "Лукойле" говорят, что российская нефть необходима для бесперебойной работы завода в Бургасе.

Но данные об отгрузках, с которыми ознакомились Global Witness и CREA, показывают, что до вторжения России в Украину нефтеперерабатывающий завод имел различные источники поставок, включая Ближний Восток, Северную Африку и Европу. В то же время на сегодня таких альтернатив стало кардинально меньше.

Кроме того, расследование показало, что лазейки в нефтепереработке помогают обходить западные санкции, когда нефть, которая была транспортирована за пределы России, после переработки на такие продукты, как дизельное топливо или бензин, далее легально импортируется по миру.