Россияне усилили атаки авиацией на Авдеевку – спикер ВСУ

В районе Авдеевки и Марьинки российские оккупанты усилили активность армейской и штурмовой авиации. Об этом заявил спикер Сил обороны Таврийского направления Александр Штупун в эфире национального телемарафона, сообщает Лига.net.

По его словам, россияне направляют больше авиации на Авдеевку и Марьинку — в основном применяют вертолеты Ка-52 и Ми-8, а также штурмовики Су-25.

Враг продолжает попытки окружить Авдеевку, активно применяет FPV-дроны и дроны со сбросами боеприпасов.