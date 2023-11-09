В Польше положительно отреагировали на рекомендации ЕС по Украине и Молдове

Расширение ЕС станет одним из приоритетов Польского председательства в ЕС в 2025 году. Следовательно, рекомендация Еврокомиссии начать переговоры с Украиной о членстве в ЕС является положительным известием. Об этом заявили президент Польши Анджей Дуда и МИД страны, сообщает Укринформ.

"Расширение Евросоюза является одним из приоритетов председательства Польши в Совете ЕС в 2025 году. Поэтому я удовлетворен решением Еврокомиссии, которая рекомендует начать переговоры о вступлении с Украиной, Молдовой, Боснией и Герцеговиной и предоставить Грузии статус кандидата в ЕС" , – написал Дуда.

Он добавил, что Варшава уже давно активно поддерживает стремление этих стран вступить в ЕС.

В свою очередь в МИД Польши, реагируя на это решение Еврокомиссии, поздравили эти страны и выразили надежду на "положительное решение лидеров ЕС в декабре".